Тамбиев стал новым главным тренером «Адмирала» - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра Хроники коронавируса. Что отменили из-за пандемии? Онлайн
24 марта 2020 18:45ХоккейКорегин Владислав

Тамбиев стал новым главным тренером «Адмирала»

Пресс-служба «Адмирала» сообщила о том, что Леонид Тамбиев возглавил команду.

Отмечается, что 49-летний специалист приступит к своим обязанностям 1 мая 2020 года, сменив на этой должности Сергея Светлова.

Ранее Тамбиев воглавлял казахстанскую «Сарыарку» и санкт-петербургское «Динамо», под руководством которых он дважды становился победителем чемпионата ВХЛ.

Нынешний регулярный сезон Адмирал завершил на последнем, 12-м месте в Восточной конференции, набрав 56 очков. Команда одержала 26 побед и потерпела 36 поражений с разницей забитых и пропущенных шайб «-51».

Крутой хоккейный челлендж с туалетной бумагой: КХЛ присоединится? Как проводят время карантина хоккеисты 20.03.2020 08:00 Хоккей Кузютина Елена
Оттепель, война и восстание. Как отменяли чемпионаты мира в разные годы На прошлой неделе ИИХФ из-за пандемии решила не проводить 84-й чемпионат мира, который должна была принять Швейцария в мае. 24.03.2020 12:00 Хоккей Славин Виталий
Россия – фаворит командного турнира в Пекине-2022. За год наши стали еще сильнее Год назад «Советский спорт» уже проводил виртуальную репетицию командного олимпийского турнира. Проверяем: как изменился расклад сил за минувший сезон? 24.03.2020 16:00 Фигурное катание Тигай Лев
Люк Уилкшир: Жена предложила стопку водки для дезинфекции Бывший защитник «Динамо» и «Терека» рассказал о ситуации с коронавирусом в Австралии, чемпионат которой начали показывать по российскому ТВ. 23.03.2020 18:00 Футбол Джума Иван
Адью, мушкетер. Сегодня – последняя гонка Мартена Фуркада Пятикратный олимпийский чемпион Мартен Фуркад объявил, что субботняя гонка преследования на этапе Кубка мира в Контиолахти станет заключительной в его карьере. 14.03.2020 12:30 Биатлон Тигай Лев
Смерть на льду. 101 год назад НХЛ уже останавливали из-за опасной болезни Не считая локаутов, чемпионат НХЛ остановлен всего второй раз в истории. Первый случился 101 год назад – в 1919-м. И тоже из-за эпидемии смертоносного вируса. 20.03.2020 21:00 Хоккей Федоровский Александр
Чемпионат мира отменен. Официально. И вряд ли будет перенесен В субботу пресс-служба ИИХФ официально уведомила об отмене чемпионата мира 2020 года, который должен был состояться в швейцарских Цюрихе и Лозанне 8-24 мая. 21.03.2020 20:30 Хоккей Домрачев Владислав
Назло коронавирусу. Чемпионат мира в Монреале пройдет в срок и со зрителями Кроме юниорского ЧМ, прошедшего в Таллине, в последние дни было много разговоров о ЧМ «взрослом». Его старт запланирован на 18 марта. 10.03.2020 14:00 Фигурное катание Тигай Лев
Артем Дзюба: В России всегда так: пока жареным не запахнет, никто не шелохнется Лидер «Зенита» и сборной России дал большое интервью официальному сайту питерского клуба. Приводим главное. 23.03.2020 19:30 Футбол
Одиночество в «Сельте». Смолов переживает карантин без друзей и семьи Российский нападающий оказался в незавидной ситуации – в результате жестких условий карантина он оказался наедине с самим собой и интернетом. 23.03.2020 22:00 Футбол Зибрак Артем
Новости
18:47 Футбол Роналду и Мендеш выделили более миллиона евро больницам Лиссабона и Порту
18:45 Хоккей Тамбиев стал новым главным тренером «Адмирала»
18:38 Футбол «Рома» начала переговоры по выкупу Мхитаряна
18:33 Футбол «Локомотив» ушел на карантин
18:27 Олимпиада Главный редактор «Советского спорта» поддержал флеш-моб Москомспорта (видео)
18:14 Олимпиада Рене Фазель: Удобнее было провести Олимпиаду осенью, чем переносить ее на следующий год
18:04 Футбол Форвард менхехгладбахской «Боруссии» Плеа зимой мог перейти в «Барселону»
17:57 Олимпиада Президент ВФП: Перенос ОИ-2020 — логичное решение в непростой ситуации
17:45 Олимпиада Депутат Госдумы: Решение о переносе Олимпиады – абсолютно правильное
17:31 Футбол «Милан» хочет продлить контракт с Романьоли
17:31 Олимпиада Губернатор Токио: Название Олимпиады останется прежним
17:30 Футбол «Бернли» отпустит вратаря в «Челси»
17:22 Футбол Георгий Черданцев: Комментаторам достается больше, чем спортсменам
17:15 Хоккей Исполнительный директор ЦСКА: Не могу сказать, когда мы будем тренироваться в штатном режиме
17:05 Формула-1 Хельмут Марко: «Ред Булл» потеряет 100 млн евро
16:56 Футбол «Атлетико» хочет подписать Кальехона и Мертенса
16:52 Хоккей Быков рассказал, как Швейцария переживает коронавирус: Молодежь шляется компаниями
16:50 Футбол «Манчестер Сити» может купить Хамеса
16:40 Футбол Александр Бубнов: Фернандес вполне мог бы заиграть в одном из топовых клубов Испании
16:29 Футбол Чемпионат Мьянмы приостановлен
Цена на нефть выросла, но российская Urals осталась без покупателей
Суд признал банкротом "Юго-Западную текстильную компанию" на Дону
В Волгоградской области выявлен первый случай коронавируса
Назван результат второй пробы у жительницы Карелии с подозрением на коронавирус
В Нижегородской области закрывают фитнес-клубы и ограничивают посещения кафе
Марию Ласицкене не допустили на турнир в Глазго из-за вопросов по статусу
Газзаев прокомментировал призыв главы USADA по отстранению РФ от ОИ-2020
Сборная РФ вышла в четвертьфинал чемпионата мира по пляжному футболу
Вице-президент WADA опасается давления по делу российских спортсменов
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика