Тамбиев стал новым главным тренером «Адмирала» Пресс-служба «Адмирала» сообщила о том, что Леонид Тамбиев возглавил команду.

Отмечается, что 49-летний специалист приступит к своим обязанностям 1 мая 2020 года, сменив на этой должности Сергея Светлова.

Ранее Тамбиев воглавлял казахстанскую «Сарыарку» и санкт-петербургское «Динамо», под руководством которых он дважды становился победителем чемпионата ВХЛ.

Нынешний регулярный сезон Адмирал завершил на последнем, 12-м месте в Восточной конференции, набрав 56 очков. Команда одержала 26 побед и потерпела 36 поражений с разницей забитых и пропущенных шайб «-51».