«Сочи» досрочно завершил тренировочный сбор из-за коронавируса Пресс-служба «Сочи» сообщила о вынужденном завершении тренировочного сбора из-за пандемии коронавируса.

– Из-за сложившейся эпидемиологической обстановки в нашей стране и мире, связанной с распространением коронавирусной инфекции, сочинцы вынуждены завершить мартовский тренировочный сбор. Во вторник команда провела заключительную двусторонку, и после небольшого организационного собрания хоккеисты получили отпуск, – говорится в сообщении.

«Сочи» занял девятое место в Западной конференции по итогам регулярного сезона – до плей-офф команде не хватило пяти очков. В 62 матчах сочинцы одержали 25 побед и потерпели 37 поражений с разницей забитых и пропущенных шайб «-40».