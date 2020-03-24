Мозякина не устроило предложение «Металлурга» по новому контракту, он станет свободным агентом - Советский спорт
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24 марта 2020 19:58ХоккейШарафудинов Виктор

Мозякина не устроило предложение «Металлурга» по новому контракту, он станет свободным агентом

Ситуацию прокомментировал первый вице-президент магнитогорского клуба Сергей Ласьков.

Лучший бомбардир в истории КХЛ Сергей Мозякин отказался продлевать контракт с «Металлургом» и должен стать свободным агентом. Об этом в интервью «РИА Новости» рассказал первый вице-президент магнитогорского клуба Сергей Ласьков:

«Мы предложили контракт. Но если агент Сергея господин Паремузов не принял условия, то это его право. Мы предложение сделали, нам ответили, что оно не устраивает. Мы предложение изменили по цифрам. Может, Сергей захотел закончить карьеру дома, в «Локомотиве»? Всякое бывает. Мы не можем позволить себе выйти за те цифры, которые есть. Считаю, что Сергей внес большой вклад в магнитогорский хоккей, мы ему благодарны за все сезоны

Сергей – свободный агент, у него свободный контракт. Мы сделали ему предложение, дальше все по обычной процедуре. Смог господин Паремузов найти ему хороший контракт? Молодец, профессионал».

Напомним, что «Металлург» в первом раунде плей-офф уступил казахстанскому «Барысу» в пяти матчах (1:4), завершив сезон в КХЛ. Контракт Мозякина, которому 30 марта исполнится 39 лет, рассчитан до 30 апреля.

Мозякин является лучшим бомбардиром в истории КХЛ, набрав 897 очков (201+665) в 793 матчах. Сергей дважды в составе «Магнитки» завоевывал Кубок Гагарина в 2014 и 2016 годах. В сезоне 2019/20 форвард набрал 41 очко (15+26) в 57 матчах регулярного чемпионата и 5 очков (2+3) в 5 матчах плей-офф.

До перехода в «Металлург» в 2011 году уроженец Ярославля выступал за ЦСКА и «Атлант».

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