НХЛ на четверть сократит зарплаты сотрудников Мера объявлена временной.

Телеканал ESPN сообщает, что Национальная хоккейная лига приняла решение сократить заработные платы офисных сотрудников на 25 процентов.

Лига надеется, что временное сокращение зарплат с 1 апреля поможет предотвратить увольнения.

Напомним, что 12 марта регулярный чемпионат был приостановлен из-за пандемии коронавируса.