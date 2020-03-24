Агент Мозякина: Если «Металлург» не изменит своих представлений, Сергея в команде не будет Лучший бомбардир в истории КХЛ близок к расставанию с «Магниткой».

Сегодня вице-президент магнитогорского «Металлурга» Сергей Ласьков заявил о том, что Сергей Мозякин отверг предложение о новом контракте. Ситуацию прокомментировал агент нападающего Сергей Паремузов.

- С «Магниткой» мы закончили переговоры, тема закрыта. Если клуб не изменит своих представлений, то Мозякина в команде не будет, – заявил Паремузов в интервью «БИЗНС Online».

- Ласьков высказал предположение, что Мозякин может перейти в «Локомотив».

- Без комментариев.

- Сергей провел в клубе девять лет. Как он себя чувствует сейчас, когда велика вероятность, что он покинет «Металлург»?

- Конечно, он расстроен, что эта страница в его биографии, видимо, будет перевернута. Но жизнь есть жизнь.

- Не планирует ли Мозякин завершить карьеру?

- Если он захочет завершить карьеру, то сам объявит об этом. На сегодняшний день таких планов нет.

Напомним, что «Металлург» в первом раунде плей-офф уступил казахстанскому «Барысу» в пяти матчах (1:4), завершив сезон в КХЛ. Контракт Мозякина, которому 30 марта исполнится 39 лет, рассчитан до 30 апреля.

Мозякин является лучшим бомбардиром в истории КХЛ, набрав 897 очков (201+665) в 793 матчах. Сергей дважды в составе «Магнитки» завоевывал Кубок Гагарина в 2014 и 2016 годах. В сезоне 2019/20 форвард набрал 41 очко (15+26) в 57 матчах регулярного чемпионата и 5 очков (2+3) в 5 матчах плей-офф.