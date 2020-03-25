В возрасте 48 лет ушел из жизни спортивный директор «Авангарда» Родионов Функционер проработал в клубе шесть лет.

После продолжительной болезни ушел из жизни спортивный директор «Авангарда» Евгений Родионов.

«После продолжительной и упорной борьбы с болезнью в 48 лет ушел из жизни наш спортивный директор Евгений Радионов. Он проработал в клубе 6 сезонов и был с командой всегда, он оставался в «Авангарде» до последнего дня. Приносим искренние соболезнования родным и близким», — сообщает пресс-служба омского клуба.

После продолжительной и упорной борьбы с болезнью в 48 лет ушёл из жизни наш спортивный директор Евгений Радионов.



Он проработал в клубе 6 сезонов – и был с командой всегда, он оставался в «Авангарде» до последнего дня.



Приносим искренние соболезнования родным и близким. pic.twitter.com/gHZp0APE4X — ХК Авангард (@hcavangardomsk) March 25, 2020

«Авангард» завершил регулярный чемпионат КХЛ на третьем месте в турнирной таблице Восточной конференции. В первом раунде плей-офф омичи проиграли серию уфимскому клубу «Салават Юлаев» со счетом 2-4.