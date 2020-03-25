Крикунов - о завершении сезона: Со спортивной точки зрения небольшое сожаление есть Решение о распределении мест по итогам чемпионата 2019/2020 будет принято на одном из ближайших заседаний Совета Директоров КХЛ.

Главный тренер «Динамо» Владимир Крикунов поделился эмоциями после решения КХЛ досрочно завершить сезон из-за коронавируса.

«Мы в этой ситуации ничего не могли сделать - сказали бы нам играть, мы бы играли, если сказали не играть, значит, не будем играть. Думаю, что все хотели доиграть сезон, но это форс-мажор. Со спортивной точки зрения небольшое сожаление есть, мы провели тяжелую серию со «Спартаком», и хотелось доиграть сезон, но принимаем решение лиги. Все надеялись на то, что эпидемия немного утихнет», - приводит слова Крикунова ТАСС.

Напомним, сегодня Континентальная хоккейная лига объявила о досрочном завершении сезона 2019/20 из-за коронавируса.

«Динамо» завершило регулярный чемпионат на четвертом месте в турнирной таблице Западной конференции. В первом раунде плей-офф бело-голубые обыграли «Спартак». Серия завершилась со счетом 4-2.

Следующим соперником динамовцев должен был стать победитель регулярного чемпионата, московский ЦСКА.