Вячеслав Быков: Люди теряют близких. Хоккеисты должны принять решение КХЛ завершить сезон Итоги чемпионата 2019/20 будут подведены на одном из ближайших заседаний Совета Директоров КХЛ.

Бывший главный тренер сборной России, ЦСКА и СКА Вячеслав Быков поддержал решение КХЛ досрочно завершить сезон из-за коронавируса.

«Абсолютно правильное решение. В России волна только-только начинается. Возможно, ситуация только ухудшится, хотя надеюсь, что этого не произойдет. Держать всех спортсменов в неведении было неправильно, не по-человечески. Люди теряют близких, поэтому хоккеистам просто надо принять это, и все. У нас есть победитель регулярного сезона КХЛ, а кубок Гагарина надо просто аннулировать», — цитирует Быкова Sport24.ru.

Напомним, сегодня Континентальная хоккейная лига объявила о досрочном завершении сезона 2019/20 из-за коронавируса.

Победителем регулярного чемпионата КХЛ стал московский ЦСКА. В плей-офф до приостановки турнира был сыгран один раунд.

В конце декабря 2019 года в Центральном Китае была зафиксирована вспышка заболевания, вызванная новым коронавирусом 2019-nCoV.

За пределами КНР случаи заражения были зафиксированы более чем в 150 странах, включая Россию. По последним данным, в мире заразились около 403 тыс. человек, около 18 тыс. умерли. 11 марта ВОЗ признала вспышку заболевания пандемией.

В рамках борьбы с распространением коронавируса, по всему миру отменяются или переносятся на более поздний срок различные спортивные соревнования, отдельные мероприятия проходят без зрителей.