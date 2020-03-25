Кожевников разочарован решением КХЛ завершить сезон Итоги чемпионата 2019/20 будут подведены на одном из ближайших заседаний Совета Директоров лиги.

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников назвал решение руководства КХЛ досрочно завершить сезон «разочаровывающим».

«Да, ситуация, с которой мы столкнулись из-за коронавируса, очень тяжелая. Но решение КХЛ полностью отменить сезон – разочаровывающее. У многих игроков срок действия контракта до 30 апреля, и по истечении этой даты некоторые из них наверняка отправятся за океан. Причем возможен даже вариант, при котором игроки уровня Капризова, Сорокина и Романова смогут уже в этом сезоне дебютировать в НХЛ! Получается, что НХЛ мы усиливаем, а нашу лигу просто выбрасываем в помойку», — сказал Кожевников в интервью «Чемпионат.com».

Напомним, сегодня Континентальная хоккейная лига объявила о досрочном завершении сезона 2019/20 из-за коронавируса.

Победителем регулярного чемпионата КХЛ стал московский ЦСКА. В плей-офф до приостановки турнира был сыгран один раунд.

В конце декабря 2019 года в Центральном Китае была зафиксирована вспышка заболевания, вызванная новым коронавирусом 2019-nCoV.

За пределами КНР случаи заражения были зафиксированы более чем в 150 странах, включая Россию. По последним данным, в мире заразились около 403 тыс. человек, около 18 тыс. умерли. 11 марта ВОЗ признала вспышку заболевания пандемией.

В рамках борьбы с распространением коронавируса, по всему миру отменяются или переносятся на более поздний срок различные спортивные соревнования, отдельные мероприятия проходят без зрителей.