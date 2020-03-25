Владислав Третьяк: ФХР с оптимизмом смотрит в будущее Глава Федерации хоккея России прокомментировал досрочное завершение сезона в КХЛ.

Президент ФХР Владислав Третьяк выразил надежду, что в случае улучшения ситуации с пандемией подготовка игроков сборных команд начнется уже в этом сезоне.

«В этой непростой ситуации ФХР считает своим долгом заявить, что с оптимизмом смотрит в будущее. В случае улучшения эпидемиологической ситуации в стране и отмены ограничений на проведение спортивных мероприятий подготовка игроков сборных команд по хоккею будет возобновлена уже в этом сезоне», - приводит слова Третьяка пресс-служба ФХР.

Соревнования по различным видам спорта отменяются по всему миру. В лучшем случае, они проходят без зрителей.

Коронавирус был выявлен в Китае в конце прошлого года. Пандемия распространилась по всему миру. Заразились десятки тысяч человек, счет умерших исчисляется тысячами.