Владислав Третьяк: ФХР с оптимизмом смотрит в будущее - Советский спорт
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25 марта 2020 14:33ХоккейТрофименко Кирилл

Владислав Третьяк: ФХР с оптимизмом смотрит в будущее

Глава Федерации хоккея России прокомментировал досрочное завершение сезона в КХЛ.

Президент ФХР Владислав Третьяк выразил надежду, что в случае улучшения ситуации с пандемией подготовка игроков сборных команд начнется уже в этом сезоне.

«В этой непростой ситуации ФХР считает своим долгом заявить, что с оптимизмом смотрит в будущее. В случае улучшения эпидемиологической ситуации в стране и отмены ограничений на проведение спортивных мероприятий подготовка игроков сборных команд по хоккею будет возобновлена уже в этом сезоне», - приводит слова Третьяка пресс-служба ФХР.

Соревнования по различным видам спорта отменяются по всему миру. В лучшем случае, они проходят без зрителей.

Коронавирус был выявлен в Китае в конце прошлого года. Пандемия распространилась по всему миру. Заразились десятки тысяч человек, счет умерших исчисляется тысячами.

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