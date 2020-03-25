Дмитрий Квартальнов: Спортивная составляющая КХЛ ушла, когда два клуба покинули плей-офф Главный тренер «Ак Барса» прокомментировал решение закончить розыгрыш Кубка Гагарина из-за пандемии коронавируса.

Главный тренер казанского «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов считает, что остановка первенства КХЛ является правильным решением, ведь из плей-офф ушли финский «Йокерит» и казахстанский «Барыс».

«Это совершенно правильное решение, спортивная составляющая ушла, когда две команды покинули плей-офф — у нас интернациональная лига. Предлагались разные варианты, но я до сих пор не понимал — да, могли бы доиграть чемпионат, но это был бы уже не тот Кубок. Конечно, жаль, что так произошло, но здоровье-то важнее», - приводит слова Квартальнова пресс-служба «Ак Барса».

Он отметил, что это вызывает сожаление, но у всех есть родственники и семьи – сложно работать, когда голова забита чем-то другим.

Соревнования по различным видам спорта отменяются по всему миру. В лучшем случае, они проходят без зрителей.

Коронавирус был выявлен в Китае в конце прошлого года. Пандемия распространилась по всему миру. Заразились десятки тысяч человек, счет умерших исчисляется тысячами.