ИИХФ дисквалифицировала защитника «Адмирала» Дьякова за употребление кокаина Срок дисквалификации – 15 месяцев.

Международная федерация хоккея на льду на своем официальном сайте опубликовала заявление о том, что 26-летний российский защитник клуба КХЛ «Адмирала» Кирилл Дьяков дисквалифицирован на 15 месяцев за употребление кокаина.

Допинг тест был взят 2 ноября после матча регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» – «Адмирал» (3:4).

Дьяков полностью признал свою вину и отказался от дальнейшего разбирательства. Поскольку Кирилл впервые был замечен за нарушением допинг-правил и не использовал запрещенные средства для улучшения спортивных результатов, его дисквалифицировали лишь на 15 месяцев – т.е. до февраля 2021 года.

В регулярном чемпионате КХЛ сезона-2019/20 26-летний защитник «Адмирала» сыграл 34 матча, сделав 5 результативных передач при коэффициенте надежности +1.