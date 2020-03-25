Гендиректор «Сочи»: Есть обоюдное желание продолжить сотрудничество с Андриевским Сезон-2019/20 стал для белорусского тренера первым на юге России.

Генеральный директор ХК «Сочи» Сергей Воропаев сообщил о том, что клуб собирается продлить контракт с главным тренером Александром Андриевским.

«Что касается итогов сезона, по этому поводу уже достаточно сказано, – заявил Воропаев в интервью пресс-службе «Сочи». – У нас есть обоюдное желание продолжить сотрудничество с Александром Андриевским. Мы разговариваем с его агентом. Сейчас Александр Леонидович вместе со спортивным руководством клуба занимается формированием команды и спортивного штаба. Мы планируем сохранить почти весь тренерский штаб, но будем его усиливать».

Напомним, что в сезоне-2019/20 «Сочи» занял девятое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 59 очков и не попав в плей-офф.

51-летний Андриевский работает с командой с 27 октября прошлого года. Ранее он тренировал минское «Динамо», «Адмирал» и «Сибирь».