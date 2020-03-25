Линус Умарк: Никогда не забуду время, проведенное в Уфе Ранее он играл за московское «Динамо» и финский «Йокерит».

Шведский форвард Линус Умарк трогательно попрощался с «Салаватом Юлаевым», чьи цвета он защищал с 2015 года.

«Я пообещал Кубок, но мы, к сожалению, не можем повлиять на происходящее.

Я никогда не забуду время, проведенное в Уфе. Это команда мирового уровня. Горжусь, что играл за «Салават Юлаев» на протяжении пяти лет.

С первого дня я был принят с любовью. То же самое касается моей семьи. Мои дети провели здесь первые годы своей жизни. У меня всегда будет «зеленое» сердце. Где бы я не играл», – написал хоккеист в своем Instagram.