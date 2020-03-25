Агент хоккеиста Дьякова: Запрещенное вещество попало в организм непреднамеренно Бывший защитник «Адмирала» был дисквалифицирован за употребление кокаина.

Сегодня Международная федерация хоккея на льду объявила о том, что 26-летний защитник Кирилл Дьяков дисквалифицирован до февраля 2021 года за употребление допинга. В пробе хоккеиста, взятой 2 ноября прошлого года после выездного матча «Адмирала» против «Спартака» был обнаружен бензоилэкгонин (кокаин).

Ситуацию прокомментировал агент Дьякова Александр Черных в интервью «РИА Новости»:

«Запрещенное вещество попало в организм Дьякова непреднамеренно. Сто процентов. Кирилл ждет следующего сезона. Дисквалификация закончится, он будет тренироваться и играть».

В декабре прошлого года «Адмирал» расторг контракт с Дьяковым по обоюдному соглашению сторон. В регулярном чемпионате-2019/20 Кирилл сыграл 34 матча, сделав 5 результативных передач.