Вячеслав Фетисов: Спортивный принцип не мог быть соблюден в КХЛ, ведь «Йокерит» и «Барыс» снялись Сегодня Континентальная хоккейная лига приняла решение досрочно завершить сезон.

Депутат Государственный думы, бывший руководитель Федерального агентства по физической культуре и спорту и бывший глава совета директоров КХЛ Вячеслав Фетисов прокомментировал решение лиги о досрочном завершении сезона.

«Тенденция такова, что переносятся такие соревнования, как Олимпийские игры, и главная задача – это забота о людях и спортсменах в том числе, – заявил Фетисов в интервью ТАСС. – Закрываются даже фитнес-клубы. В КХЛ есть еще один нюанс, требующий понимания, ведь «Барыс» и «Йокерит» снялись с соревнований, потому что им запретили играть правительства их стран. То есть спортивный принцип не был соблюден в плане дальнейшего розыгрыша. Исходя из логики всего, что происходит в мире, завершение сезона – правильное решение».

Напомним, что еще до того, как КХЛ приняла решение о том, что Кубок Гагарина не будет доигран, финский «Йокерит» и казахстанский «Барыс» объявили о том, что снимаются с соревнований из-за пандемии коронавируса. Оба клуба должны были сыграть во втором раунде.