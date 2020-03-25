НХЛ предложила клубам найти доступные для игр даты в августе Ранее СМИ сообщали о том, что регулярный чемпионат может быть возобновлен в июле.

Инсайдер телеканала TSN Боб Маккензи сообщает, что во вторник 24 марта Национальная хоккейная лига обратилась ко всем клубам с просьбой предоставить доступные даты для проведения домашних матчей в августе.

Ранее американские и канадские СМИ сообщали, что НХЛ рассматривает возможность возобновления регулярного чемпионата в июле, планируя провести розыгрыш Кубка Стэнли в августе и сентябре.

Если сезон все-таки возобновится в июли или августе, контракты хоккеистов и рабочие визы, истекающие 30 июня, будут продлены.

Напомним, что регулярный чемпионат НХЛ был приостановлен 12 марта, а у двух игроков «Оттавы Сенаторз» нашли коронавирус.