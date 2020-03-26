НХЛ объявила о переносе драфта и церемонии вручения наград Такое решение принято из-за пандемии коронавируса.

Национальная хоккейная лига (НХЛ) перенесла на неопределенный срок церемонию вручения наград, а также драфт, сообщает пресс-служба организации.

Напомним, мероприятия должны были пройти с 1 по 6 июня в Баффало, 18 июня в Лас-Вегасе и 26-27 июня в Монреале. Отмечается, что более подробная информация появится позже.

Добавим, что на сегодняшний день из-за коронавируса скончались больше 19 тысяч человек.