НХЛ объявила о переносе драфта и церемонии вручения наград - Советский спорт
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26 марта 2020 00:26ХоккейГичунцев Артур

НХЛ объявила о переносе драфта и церемонии вручения наград

Такое решение принято из-за пандемии коронавируса.

Национальная хоккейная лига (НХЛ) перенесла на неопределенный срок церемонию вручения наград, а также драфт, сообщает пресс-служба организации.

Напомним, мероприятия должны были пройти с 1 по 6 июня в Баффало, 18 июня в Лас-Вегасе и 26-27 июня в Монреале. Отмечается, что более подробная информация появится позже.

Добавим, что на сегодняшний день из-за коронавируса скончались больше 19 тысяч человек.

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