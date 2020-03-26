НХЛ объявила о переносе драфта и церемонии вручения наград

Национальная хоккейная лига (НХЛ) перенесла на неопределенный срок церемонию вручения наград, а также драфт, сообщает пресс-служба организации.
Напомним, мероприятия должны были пройти с 1 по 6 июня в Баффало, 18 июня в Лас-Вегасе и 26-27 июня в Монреале. Отмечается, что более подробная информация появится позже.
Добавим, что на сегодняшний день из-за коронавируса скончались больше 19 тысяч человек.
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