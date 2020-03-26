«Бостон» сократил зарплаты 82 сотрудникам, еще 68 человек отправлены в отпуск Сезон в НХЛ прерван из-за коронавируса.

Компания Delaware North, владеющая клубом НХЛ «Бостон», объявила о том, что с 1 апреля сокращает зарплату 82 штатным сотрудникам.

Еще 68 человек отправлены в отпуск на девять недель.

«Эти меры будут носить временный характер. Вернувшись на работу, сотрудники получат полную компенсацию после того, как бизнес стабилизируется», - сообщается на официальном сайте клуба.

Напомним, «Бостон» является лидером Восточной конференции. В активе команды 100 очков после 70 матчей.

Сезон в НХЛ был прерван из-за коронавируса 12 марта.

Заболевание было выявлено в конце прошлого года в Китае и распространилось по всему миру. По последним данным, в США зафиксировано более 65 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли 942 человека.