Мальцев – о пандемии коронавируса в США: Полки пустые. Раскупили консервы, крупы, туалетную бумагу На сегодняшний день от этой болезни скончались больше 21 тысячи человек.

Российский форвард системы «Нью-Джерси» Михаил Мальцев рассказал, как в США переживают пандемию коронавируса.

«После 12 марта, когда остановили сезон, я сидел дома, ждал решения лиги, нельзя даже было на арену прийти в зал потренироваться. Потом сказали, что можем уезжать домой. Все обрадовались, что хотя бы ясность наступила. Делать было нечего – весь день дома проводили.

Мой друг, Егор Шарангович, рассказывал, что у него дома закончилась туалетная бумага, и не мог ее купить. Полки были пустые в продуктовом: раскупили консервы, крупы, туалетную бумагу. К счастью, у нас все было дома.

В самолете летел без маски, но было немного страшновато лететь. Я перед отъездом у доктора взял перчатки и антисептик. А масок в Бингхэмтоне было уже не достать – все раскупили», – цитирует игрока Sport24.ru.