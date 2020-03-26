Кирилл Фастовский: Приоритетная задача «Сибири» – сохранение нынешнего состава

– В целом мы довольны сезоном, действительно выполнили задачу. Обязательно хотим сохранить состав – это наша приоритетная задача сейчас. Со следующего сезона готовы начать штурмовать вершины, у тренерского штаба есть контракт еще на один год, – цитирует Фастовского ТАСС.
Напомним, что «Сибирь» заняла пятое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 74 очка. В первом раунде плей-офф подопечные Николая Заварухина победили «Автомобилист» в серии со счетом 4-1. Следующим соперником команды должен был стать «Барыс».
25 марта руководство КХЛ приняло решение о досрочном завершении текущего сезона из-за пандемии коронавируса.
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