Кирилл Фастовский: Приоритетная задача «Сибири» – сохранение нынешнего состава Генеральный менеджер «Сибири» Кирилл Фастовский оценил нынешний сезон команды в КХЛ.

– В целом мы довольны сезоном, действительно выполнили задачу. Обязательно хотим сохранить состав – это наша приоритетная задача сейчас. Со следующего сезона готовы начать штурмовать вершины, у тренерского штаба есть контракт еще на один год, – цитирует Фастовского ТАСС.

Напомним, что «Сибирь» заняла пятое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 74 очка. В первом раунде плей-офф подопечные Николая Заварухина победили «Автомобилист» в серии со счетом 4-1. Следующим соперником команды должен был стать «Барыс».

25 марта руководство КХЛ приняло решение о досрочном завершении текущего сезона из-за пандемии коронавируса.