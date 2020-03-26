Источник: Умарк будет получать в новой команде 36 млн рублей - Советский спорт
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26 марта 2020 17:22ХоккейГичунцев Артур

Источник: Умарк будет получать в новой команде 36 млн рублей

Об этом сообщает «Бизнес Online».

Форвард «Салавата Юлаева» Линус Умарк близок к переезду в чемпионат Швейцарии. Согласно источнику, его новой командой станет клуб «Женева-Серветт».

В этой команде 33-летний хоккеист будет получать 450 тысяч швейцарских франков (примерно 36 млн рублей).

Примечательно, что в российском клубе швед получал за сезон 120 млн рублей. Ранее стало известно, что он отказался продлевать контракт.

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