Источник: Умарк будет получать в новой команде 36 млн рублей

Форвард «Салавата Юлаева» Линус Умарк близок к переезду в чемпионат Швейцарии. Согласно источнику, его новой командой станет клуб «Женева-Серветт».
В этой команде 33-летний хоккеист будет получать 450 тысяч швейцарских франков (примерно 36 млн рублей).
Примечательно, что в российском клубе швед получал за сезон 120 млн рублей. Ранее стало известно, что он отказался продлевать контракт.
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