В Уфе назвали улицу в честь Сергея Михалева Такое решение приняли 25 марта депутаты городского Совета.

Идея назвать одну из улиц города в честь прославленного хоккейного тренера, который привел «Салават Юлаев» к чемпионству в 2008 году, возникла давно.

Болельщики и специалисты выступили с такой инициативой вскоре после трагической гибели Сергея Михалева в автокатастрофе (это произошло, когда он возвращался с похорон другого великого тренера и своего друга Валерия Белоусова 21 апреля 2015 года, на ночной трассе его автомобиль врезался в фуру). Но с принятием окончательного решения все как-то не складывалось.

В итоге «пробил вопрос» персонал клуба, обратившись в феврале нынешнего года к главе Башкирии Радию Хабирову с просьбой ускорить дело. Руководитель региона инициативу поддержал и спустя месяц такая улица появилась.

«Это новая улица, она пролегает перпендикулярно проспекту Дружбы Народов, за Центром спортивной подготовки», – уточнили в пресс-службе народных избранников.

Магистраль начинается в районе Центра спортивной подготовки у остановки «Камышлинская» и пройдет до берега реки Белой. В дальнейшем в створе новой улицы планируется построить мост через реку, который свяжет идущий в Затон проспект Дружбы народов и территорию микрорайона Нижегородка.

19 ноября 2015 года игровой свитер Михалёва был поднят под своды «Уфа-Арены». В Уфе в честь тренера уже назван сквер у Дворца спорта. Такое решение депутаты городского Совета приняли в прошлом году.