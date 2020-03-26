«Сочи» продлил контракт с Мосалевым Срок соглашения с форвардом составит один сезон.

Хоккейный клуб «Сочи» продлил контракт с нападающим Денисом Мосалевым еще на один год.

Об этом сообщает пресс-служба клуба на свое официальном сайте. В завершившемся досрочно из-за пандемии коронавируса сезоне КХЛ 34-летний игрок проводил на площадке в среднем 14 минут 47 секунд.

Он забросил восемь шайб и отдал 10 результативных передач. Его показатель полезности составил «+12».