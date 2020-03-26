Алексис Лафренье: Считаю честью быть выбранным любой командой НХЛ Канадский форвард «Римуски Ошиэник» (QMJHL) Алексис Лафренье считает, что сделал все для того, чтобы убедить скаутов НХЛ в том, что он заслужил право стать первым номером драфта НХЛ.

- Я старался играть как можно лучше в каждом матче. В мире достаточно хороших хоккеистов, поэтому никто не знает, кто станет первым номером драфта. Но я делал все, чтобы показать, на что я способен.

Я считаю честью быть выбранным любой командой НХЛ. Это много для меня значит. Так что посмотрим, что будет дальше, - передает слова Лафренье пресс-служба НХЛ.

Добавим, что 18-летний форвард стал лучшим бомбардиром лиги, набрав в 52 встречах сезона 112 (35+77) очков.

Ранее Канадская хоккейная лига, объединяющая QMJHL, Хоккейную лигу Онтарио и Западную хоккейную лигу, отменила в них плей-офф, а также розыгрыш Мемориального Кубка в рамках борьбы с распространением коронавируса. Позже НХЛ перенесла на неопределенный срок церемонию вручения наград, а также драфт-2020.

Отметим, что центральное скаутское бюро НХЛ поставило Лафренье на первую строчку в промежуточном рейтинге полевых игроков из Северной Америки, драфтующихся в этом году.