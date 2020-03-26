Гатиятулин может вернуться в «Трактор» Тренер СКА Анвар Гатиятулин может вернуться на пост главного тренера «Трактора»

«Вероятность возвращения Гатиятулина в «Трактор» после двух сезонов в СКА велика. Обе стороны считают данный вариант приоритетным для себя», - цитирует «РИА Новости» источник, близкий к ситуации.

Напомним, что ранее Гатиятулин возглавлял «Трактор» с 2015 по 2018 годы, а в сезоне-2017/18 привел челябинский клуб к бронзовым наградам чемпионата КХЛ.