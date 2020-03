Александр Овечкин: Предпочел бы начать плей-офф прямо сейчас

- Я бы предпочел начать плей-офф прямо сейчас. Извините, парни, - приводит слова Овечкина журналист НХЛ Том Гулитти.

Напомним, что из-за пандемии коронавируса в США были приостановлены минимум на два месяца все соревнования.

На данный момент «Вашингтон», набрав 90 очков в 69 встречах регулярного чемпионата, занимает третью строчку в турнирной таблице Восточной конференции.

Ранее пресс-служба НХЛ сообщила, что пока не принято никаких решений относительно проведения оставшейся части сезона, однако лига не планирует сокращать число матчей текущего регулярного чемпионата, в котором командам осталось провести от 10 до 13 матчей. Также не планируется сокращать число игр регулярного чемпионата и в следующем сезоне.

Ovechkin said he'd be good with playoffs starting right away after season resumes rather than finishing regular season games, but understands might not be best for other guys on the video chat.



“I would rather start playoffs right away. Sorry, guys.”