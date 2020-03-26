Александр Овечкин: Предпочел бы начать плей-офф прямо сейчас Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин заявил, что предпочел бы не доигрывать текущий регулярный чемпионат НХЛ.

- Я бы предпочел начать плей-офф прямо сейчас. Извините, парни, - приводит слова Овечкина журналист НХЛ Том Гулитти.

Напомним, что из-за пандемии коронавируса в США были приостановлены минимум на два месяца все соревнования.

На данный момент «Вашингтон», набрав 90 очков в 69 встречах регулярного чемпионата, занимает третью строчку в турнирной таблице Восточной конференции.

Ранее пресс-служба НХЛ сообщила, что пока не принято никаких решений относительно проведения оставшейся части сезона, однако лига не планирует сокращать число матчей текущего регулярного чемпионата, в котором командам осталось провести от 10 до 13 матчей. Также не планируется сокращать число игр регулярного чемпионата и в следующем сезоне.