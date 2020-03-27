Александр Курносов: Считаю, что Умарк – лучший легионер, игравший столь долгое время в КХЛ

– Линус еще по окончании прошлого сезона сказал, что следующий станет последним в России, и он сделает все возможно, чтобы выиграть Кубок Гагарина. Он был системообразующим игроком на льду и за его пределами. Я вообще считаю, что Умарк – лучший легионер, который играл столь продолжительное время в лиге. Он настоящая звезда, нам его будет не хватать, – цитирует Курносова Gorobzor.ru.
Напомним, что 25 марта шведский форвард на своей странице в Instagram сообщил о том, что покидает уфимскую команду. Игрок продолжит карьеру в одном из клубов чемпионата Швейцарии – «Серветте».
Добавим, что Умарк выступал за «Салават» с 2015 года, отыграв за команду 346 матчей, забросил 85 шайб и отдал 283 ассиста. Также он играл за московское «Динамо» и «Йокерит».
В нынешнем сезоне на счету 33-летнего шведа 65 поединков, в которых он набрал 66 очков. Его команда заняла шестое место в Восточной конференции по итогам регулярного сезона. В первом раунде плей-офф уфимцы победили в серии «Авангард» (4-2). Следующим соперником команды должен был стать «Ак Барс».
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