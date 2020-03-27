Гулявцев подписал новый однолетний контракт с «Амуром» (фото) Специалист работает с командой с 2019 года.

ХК «Амур» объявил о продлении контракта с главным тренером Александром Гулявцевым. «Берегись, автомобили! Александр Гулявцев подписал новый однолетний контракт с Тиграми!», - сообщает Twitter клуба. Берегись, автомобили!

Александр Гулявцев подписал новый однолетний контракт с Тиграми! 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/khTRL1YkV5 — HC Amur Khabarovsk (@hcamur) March 27, 2020 Напомним, Гулявцев возглавил «Амур» в январе 2019 года. Под его руководством команда провела 78 матчей, одержав 34 победы. В регулярном чемпионате 2019/20 хабаровский клуб занял девятое место в турнирной таблице Восточной конференции. До попадания в зону плей-офф команде не хватило двух очков.