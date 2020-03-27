Александр Овечкин: В течение первой недели расслаблялся, но сейчас уже становится скучно Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин заявил, что предпочел бы не доигрывать текущий регулярный чемпионат НХЛ.

- Сижу дома, занят домашними делами, играю с сыном. Много дел накопилось. Через пару месяцев у нас должен родиться еще один ребенок. Поддерживаю форму. В течение первой недели я расслаблялся, отдыхал. Было приятно, но сейчас уже становится скучно, - приводит слова Овечкина официальный сайт НХЛ.

Ранее Овечкин заявил, что хотел бы сразу начать плей-офф, а не доигрывать регулярный чемпионат.

Напомним, что из-за пандемии коронавируса в США были приостановлены минимум на два месяца все соревнования.

Ранее пресс-служба НХЛ сообщила, что пока не принято никаких решений относительно проведения оставшейся части сезона, однако лига не планирует сокращать число матчей текущего регулярного чемпионата, в котором командам осталось провести от 10 до 13 матчей. Также не планируется сокращать число игр регулярного чемпионата и в следующем сезоне.