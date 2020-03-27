Александр Овечкин: Сейчас думаю только о безопасности семьи, хочу, чтобы все поскорее закончилось Капитан «Вашингтона» – о ситуации с распространением коронавируса.

- Сейчас тяжелая ситуация. Она пугает не только нас, но всех людей. Как только задумываешься о том, что происходит в мире, становится страшно. Так что сейчас я не думаю о 50 заброшенных шайбах, о погоне за рекордом Гретцки или еще о каком-то достижении. Сейчас я думаю только о том, что могу сделать для безопасности моей семьи, и хочу, чтобы все поскорее закончилось, - приводит слова Овечкина официальный сайт НХЛ.

Ранее Овечкин заявил, что хотел бы сразу начать плей-офф, а не доигрывать регулярный чемпионат.

Напомним, что вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией.