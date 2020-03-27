Источник: Форвард «Барыса» Найт может продолжить карьеру в «Авангарде» - Советский спорт
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27 марта 2020 12:25ХоккейКорегин Владислав

Источник: Форвард «Барыса» Найт может продолжить карьеру в «Авангарде»

Нападающий «Барыса» Корбан Найт может перейти в «Авангард».

Согласно информации БИЗНЕС Online, руководство омского клуба собирается подписать 29-летнего канадца после 30 апреля, когда у игрока закончится контракт с «Барысом».

Найт выступает за казахстанскую команду с 2019 года. В нынешнем сезоне он в 65 матчах набрал 42 (20+22) очка.

Напомним, что «Барыс» с 84 очками занял второе место в Восточной конференции по итогам «регулярки». В первом раунде плей-офф подопечные Андрея Скабелки победили в серии магнитогорский «Металлург» (4-1). Следующим соперником команды должна была стать «Сибирь».

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