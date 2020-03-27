Сидни Кросби: Попытаемся сыграть как можно больше игр, но я не возражаю, начать прямо с плей-офф Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби не против того, чтобы текущий сезон НХЛ возобновился сразу с игр плей-офф.

- Мы попытаемся сыграть как можно больше игр, но я не возражаю против того, чтобы начать прямо с плей-офф, - цитирует Кросби Sportsnet.ca.

Ранее капитан «Вашингтона» Александр Овечкин заявил, что предпочел бы не доигрывать регулярный чемпионат, а продолжить сезон сразу матчами плей-офф .

Напомним, что 12 марта НХЛ приостановила сезон в рамках борьбы с пандемией коронавируса.