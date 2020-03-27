«Локомотив» в следующем сезоне будет играть на площадке финского размера Сейчас в «Арене-2000» завершается демонтаж прежней «коробки».

«Начиная со следующего сезона будем играть на «финской» ледовой площадке», - говорится в сообщении пресс-службы ярославского клуба.

Отмечается, что для полной замены площадки потребуется более месяца.

Напомним, сезон в КХЛ был досрочно завершен из-за распространения коронавируса. Победителем регулярного чемпионата стал московский ЦСКА, а в плей-офф команды успели сыграть один раунд.

Позже Континентальная хоккейная лига объявила о том, что запустила розыгрыш виртуального Кубка Гагарина. Начиная с 27 марта в соцсетях лиги будут проводиться виртуальные матчи, победители в которых будут определяться голосованием болельщиков