Вратарь «Вегаса» Ленер: Спасти сезон в НХЛ? Нулевая вероятность - Советский спорт
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27 марта 2020 17:44ХоккейШарафудинов Виктор

Вратарь «Вегаса» Ленер: Спасти сезон в НХЛ? Нулевая вероятность

Регулярный чемпионат был приостановлен 12 марта.

Пока Национальная хоккейная лига и профсоюз хоккеистов обсуждают возможность возобновления чемпионата в июле, голкипер клуба «Вегас Голден Найтс» Робин Ленер заявил о том, что завершить сезон-2019/20 не удастся.

«Я не думаю, что можно возобновить сезон, когда у вас есть 100 тысяч заболевших коронавирусом, – заявил Ленер в интервью шведскому изданию Expressen. – Безопасность должна быть на первом месте. Вы не можете развернуть ситуацию на 180 градусов и начать играть снова. В данный момент я вижу нулевую вероятность того, что можно спасти этот сезон. Надеюсь, что следующий, как обычно, начнется в октябре».

По состоянию на утро 27 марта в США выявлено 85 594 случаев заражения COVID-19. От последствий инфекции скончались более 1 300 человек. Страна вышла на первом место по числу заболевших коронавирусом в мире.

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