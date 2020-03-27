Вратарь «Вегаса» Ленер: Спасти сезон в НХЛ? Нулевая вероятность Регулярный чемпионат был приостановлен 12 марта.

Пока Национальная хоккейная лига и профсоюз хоккеистов обсуждают возможность возобновления чемпионата в июле, голкипер клуба «Вегас Голден Найтс» Робин Ленер заявил о том, что завершить сезон-2019/20 не удастся.

«Я не думаю, что можно возобновить сезон, когда у вас есть 100 тысяч заболевших коронавирусом, – заявил Ленер в интервью шведскому изданию Expressen. – Безопасность должна быть на первом месте. Вы не можете развернуть ситуацию на 180 градусов и начать играть снова. В данный момент я вижу нулевую вероятность того, что можно спасти этот сезон. Надеюсь, что следующий, как обычно, начнется в октябре».

По состоянию на утро 27 марта в США выявлено 85 594 случаев заражения COVID-19. От последствий инфекции скончались более 1 300 человек. Страна вышла на первом место по числу заболевших коронавирусом в мире.