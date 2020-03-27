«Салават» – Умарку: До встречи, легенда (видео) Шведский хоккеист выступал за российский клуб с 2015 года.

Пресс-служба «Салавата Юлаева» опубликовала видео, посвященное форварду Линусу Умарку. «Мы не прощаемся! До скорой встречи, легенда!» – говорится в сообщении клуба. Ранее сообщалось, что 33-летний игрок отказался продлевать контракт и решил перебраться в чемпионат Швейцарии. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ХК «Салават Юлаев» (@hcsalavat) 27 Мар 2020 в 7:00 PDT