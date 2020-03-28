Талисман хоккейной команды «Филадельфия» показал «правильный карантин» Талисман хоккейной команды «Филадельфия» Гритти показал, чем он занимается на карантине.

Если брать с него пример, то времяпрепровождение дома окажется не таким скучным, сообщает Профиль.

В своем Twitter он опубликовал видео, где главной звездой, помимо самого Гритти, стал кот: он либо нежится в объятиях хозяина, либо отдыхает в своем домике. В свою очередь рыжее пушистое существо поливает цветы, играет на укулеле и танцует. Одним словом, его карантин проходит весьма продуктивно.