Каспарс Даугавиньш: Надеялся, что «Спартак» предложит хоть какой-то контракт - Советский спорт
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28 марта 2020 01:10ХоккейГичунцев Артур

Каспарс Даугавиньш: Надеялся, что «Спартак» предложит хоть какой-то контракт

Хоккеист начал поиски новой команды.

Форвард московского «Спартака» Каспарс Даугавиньш объявил о скором уходе из столичного клуба.

«Недавно прочел, что клуб нашел новых игроков, а нам нужно искать другой клуб. Надеялся, что хоть какое-то предложение от «Спартака» последует, но нет. Что ж, придется принять это и искать новую команду», – приводит слова Даугавиньша Sportacentrs.

31-летний латвиец выступает за «Спартак» с 2018 году. В его активе 81 (33+48) очко.

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