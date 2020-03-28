Каспарс Даугавиньш: Надеялся, что «Спартак» предложит хоть какой-то контракт Хоккеист начал поиски новой команды.

Форвард московского «Спартака» Каспарс Даугавиньш объявил о скором уходе из столичного клуба.

«Недавно прочел, что клуб нашел новых игроков, а нам нужно искать другой клуб. Надеялся, что хоть какое-то предложение от «Спартака» последует, но нет. Что ж, придется принять это и искать новую команду», – приводит слова Даугавиньша Sportacentrs.

31-летний латвиец выступает за «Спартак» с 2018 году. В его активе 81 (33+48) очко.