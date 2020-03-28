Ночная хоккейная лига досрочно завершила сезон Об этом сообщается на официальном сайте организации.

В руководстве Ночной хоккейной лиги приняли решение о досрочном прекращении текущего сезона из-за пандемии коронавируса.

«В целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) и руководствуясь рекомендациями Министерства спорта Российской Федерации, органов здравоохранения и исполнительной власти, Ночная хоккейная лига приняла решение о досрочном завершении Отборочного этапа и отмене Финального этапа IX Всероссийского Фестиваля по хоккею среди любительских команд, который должен был состояться в Сочи с 3 по 17 мая этого года.

Решение вступает в силу с 27 марта 2020 года и распространяется на все отборочные соревнования и мероприятия (выездные конференции и судейские семинары, встречи с легендами хоккея и мастер-классы, а также учебно-методические мероприятия и матчи закрытия этапов), запланированные в рамках Отборочного этапа IX Всероссийского Фестиваля по хоккею среди любительских команд сезона-2019/2020», – говорится в сообщении пресс-службы.

На сегодняшний день от пандемии коронавируса скончались более 26 тысяч человек.