Никита Сошников: Есть досада, что мы не сыграем в серии с «Ак Барсом» Нападающий «Салавата Юлаева» Никита Сошников прокомментировал решение КХЛ о досрочном завершении нынешнего сезона из-за пандемии коронавируса.

– Как-то уже немного о другом думал в последние дни перед решением КХЛ. Но, разумеется, обидно за работу, проделанную нами. Есть досада, что ни мы, ни болельщики «Салавата» не увидим серию с «Ак Барсом», не примем в ней участия. Все ждали ее с нетерпением и хотели побороться за выход в финал конференции, но не сложилось, – цитируют Сошникова «Известия».

В нынешнем сезоне на счету 26-летнего россиянина 58 матчей, в которых он набрал 48 (27+21) очков.

Напомним, что «Салават Юлаев» занял шестое место в Восточной конференции по итогам регулярного сезона. В первом раунде плей-офф уфимцы победили в серии «Авангард» (4-2). Следующим соперником команды должен был стать «Ак Барс».

25 марта КХЛ приняла решение досрочно завершить текущий сезон из-за коронавируса.