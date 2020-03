«Филадельфия» заключила контракт с форвардом Эллисоном

– Мечтал об этом с детства. Я невероятно горжусь подписанием контракта с такой первоклассной организацией. Благодарю всех, кто помог мне в этом приключении, – сказал хоккеист.

Напомним, что «Филадельфия» выбрала Эллисона под общим 52-м номером на драфте в 2016 году. За четыре сезона в составе команды университета Западного Мичигана 22-летний игрок отыграл 106 матчей, набрав 97 (45+52) очков.

«Филадельфия» с 89 очками занимает четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции.

DONE DEAL: We have signed winger @wadeallison11

to an entry-level contract. Allison was selected in the second-round pick (52nd overall) of the 2016 NHL Draft and has spent the last four seasons with @WesternMichU. https://t.co/NoR0cJzUGP