«Филадельфия» заключила контракт с форвардом Эллисоном Пресс-служба «Филадельфии Флайерз» объявила о подписании контракта с нападающим Уэйдом Эллисоном.

– Мечтал об этом с детства. Я невероятно горжусь подписанием контракта с такой первоклассной организацией. Благодарю всех, кто помог мне в этом приключении, – сказал хоккеист.

Напомним, что «Филадельфия» выбрала Эллисона под общим 52-м номером на драфте в 2016 году. За четыре сезона в составе команды университета Западного Мичигана 22-летний игрок отыграл 106 матчей, набрав 97 (45+52) очков.

«Филадельфия» с 89 очками занимает четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции.