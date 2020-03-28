«Металлург» продлил контракт с Потехиным Магнитогорский «Металлург» подписал новое соглашение с нападающим Богданом Потехиным.

Как сообщает пресс-служба клуба, новый контракт с 27-летним форвардом рассчитан сроком на 2 года.

Напомним, что Потехин вернулся в «Металлург» в сентябре прошлого года, подписав с клубом соглашение на один год. В регулярном чемпионате сезона-2019/20 набрал 19 (12+7) очков в 52 встречах за магнитогорскую команду.

Добавим, что нападающий является воспитанником «Металлурга» и выступал за эту команду с начала карьеры до 2017 года. Позже Потехин подписал контракт с «Амуром», откуда через полтора сезона, перебрался в «Витязь», а позже перешел в «Куньлунь».

Отметим, что форвард является обладателем Кубка Гагарина в составе «Металлурга» в сезоне-2013/2014.