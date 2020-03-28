Марк Джиордано: Если сезон возобновится, то нас ждет один из лучших плей-офф Капитан «Калгари» Марк Джиордано считает, что после возобновления чемпионата команды смогут выставить сильнейшие составы.

- Я надеюсь, что мы все вместе справимся с инфекцией, а затем покажем достойный хоккей. Надо только попасть в плей-офф. Если сезон возобновится, то нас ждет один из лучших плей-офф. Хоккеисты успеют залечить травмы, команды смогут выставить сильнейшие составы, - цитирует Джиордано пресс-служба НХЛ.

Добавим, что «Калгари», набрав 79 очков в 70 встречах регулярного чемпионата, занимает третью строчку в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона, опережая идущий четвертым «Ванкувер» на одно очко.

Напомним, что 12 марта в рамках борьбы с пандемией коронавируса НХЛ приостановила сезон. На данный момент неизвестно, будет ли регулярный чемпионат возобновлен или команды продолжат борьбу с матчей плей-офф.