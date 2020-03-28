Еще один игрок «Колорадо» сдал положительный тест на коронавирус У второго хоккеиста «Колорадо» подтвердился коронавирус COVID-19.

«Игрок находится в самоизоляции. Все остальные игроки команды, персонал и другие лица, которые могли иметь тесный контакт с игроком, были проинформированы и остаются в изоляции в соответствии с предыдущим указанием НХЛ, следят за своим здоровьем и будут связываться с медицинским персоналом клуба по мере необходимости. Ни один другой игрок или сотрудник Лавины не проявил симптомов в это время», - говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте «Колорадо».

Ранее пресс-служба «Эвеланш» сообщала, что один из игроков клуба, сдавший положительный тест на коронавирус COVID-19, выздоровел и вернулся к нормальной жизни.

Добавим, что за «Колорадо» выступают Владислав Наместников, Никита Задоров, Валерий Ничушкин и Владислав Каменев.

Напомним, что вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран.