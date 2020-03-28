Егор Соколов: Хочу помочь людям, которые не могут выходить на улицу - Советский спорт
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28 марта 2020 21:58Хоккей

Егор Соколов: Хочу помочь людям, которые не могут выходить на улицу

Нападающий «Кейп-Бретон Скримин Иглз» (QMJHL) Егор Соколов занимается доставкой продуктов семьям, которые не могут выйти на улицу из-за пандемии.

Российский форвард рассказал, почему решил заняться доставкой продуктов семьям канадского города Сидни (провинция Новая Шотландия), которые не могут выйти на улицу из-за вспышки коронавируса.

- Я хотел поблагодарить жителей города за то, что они сделали для меня в последние три года, а также мою приемную семью (Эшли и Кайла Райанов), которые помогли мне чувствовать себя здесь как дома, хотя я нахожусь очень далеко от родины.

Хочу помочь людям, которые не могут выходить на улицу. Насколько я знаю, в Сидни нет случаев заражения, но люди понимают, что лучше оставаться дома и не выходить на улицу без необходимости, - цитирует Соколова официальный сайт НХЛ.

Напомним, что Соколов является воспитанником екатеринбургского и челябинского хоккея, играл в молодежной команде «Трактора», а с 2017 года выступает за «Кейп-Бретон».

В завершившемся сезоне Соколов стал лучшим снайпером лиги (46 голов), занял первое место по победным голам (10), а по набранным очкам (92) расположился на третьей строчке.

Добавим, что 23 марта Канадская хоккейная лига, объединяющая три ведущие молодежные лиги страны, объявила об отмене плей-офф и розыгрыша Мемориального кубка.

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