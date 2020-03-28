Егор Соколов: Думаю, что моя работа в тренажерном зале и на льду даст результат - Советский спорт
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28 марта 2020 22:31Хоккей

Егор Соколов: Думаю, что моя работа в тренажерном зале и на льду даст результат

Нападающий «Кейп-Бретон Скримин Иглз» (QMJHL) Егор Соколов рассказал, что надеется на то, чтобы его выберут на предстоящем драфте НХЛ.

- Конечно, я мечтаю об этом. В последние два раза на меня никто не обратил внимание, так что в этом году я постарался. Думаю, что моя работа в тренажерном зале и на льду даст результат. Надеюсь на лучшее. Посмотрим, что получится, - приводит слова Соколова официальный сайт НХЛ.

Добавим, что в завершившемся сезоне Соколов стал лучшим снайпером лиги (46 голов), занял первое место по победным голам (10), а по набранным очкам (92) расположился на третьей строчке.

Напомним, что 25 марта НХЛ объявила о переносе комбинированного тестирования хоккеистов перед драфтом, церемонии вручения индивидуальных призов и драфта НХЛ 2020 года.

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