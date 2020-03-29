Алексей Терещенко: Без «Йокерита» и «Барыса» это был бы уже не розыгрыш Кубка Гагарина Нападающий «Авангарда» Алексей Терещенко считает, что шансов возобновить чемпионат через какое-то время не было.

- Сейчас полностью застраховаться от проблемы нельзя. Даже если играть матчи без зрителей. Тем более две команды - «Йокерит» и «Барыс» - еще раньше снялись с турнира. Надо понимать, что это был бы уже не розыгрыш Кубка Гагарина - без двух клубов, которые показывали хоккей высокого уровня. Поэтому закончить сезон - абсолютно правильное решение., - приводят слова Терещенко «Известия».

Напомним, сезон в КХЛ был досрочно завершен из-за распространения коронавируса. Победителем регулярного чемпионата стал московский ЦСКА, а в плей-офф команды успели сыграть один раунд.

Позже Континентальная хоккейная лига объявила о том, что запустила розыгрыш виртуального Кубка Гагарина. Начиная с 27 марта в соцсетях лиги будут проводиться виртуальные матчи, победители в которых будут определяться голосованием болельщиков.