Алексей Терещенко: Без «Йокерита» и «Барыса» это был бы уже не розыгрыш Кубка Гагарина

- Сейчас полностью застраховаться от проблемы нельзя. Даже если играть матчи без зрителей. Тем более две команды - «Йокерит» и «Барыс» - еще раньше снялись с турнира. Надо понимать, что это был бы уже не розыгрыш Кубка Гагарина - без двух клубов, которые показывали хоккей высокого уровня. Поэтому закончить сезон - абсолютно правильное решение., - приводят слова Терещенко «Известия».
Напомним, сезон в КХЛ был досрочно завершен из-за распространения коронавируса. Победителем регулярного чемпионата стал московский ЦСКА, а в плей-офф команды успели сыграть один раунд.
Позже Континентальная хоккейная лига объявила о том, что запустила розыгрыш виртуального Кубка Гагарина. Начиная с 27 марта в соцсетях лиги будут проводиться виртуальные матчи, победители в которых будут определяться голосованием болельщиков.
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