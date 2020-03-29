Отец Малкина: В «Металлурге» не тот подбор игроков. Нужно новую команду строить Сезон в КХЛ завершен досрочно.

Владимир Малкин, отец нападающего «Питтсбурга» Евгения Малкина, высказал мнение о причинах неудачного выступления «Металлурга» в текущем сезоне.

«Я сам удивляюсь такому результату. Вроде был один тренер – физики не хватало, другой пришел – снова чего-то не хватает. Мне кажется, не тот подбор игроков в команде. Мозякин стареет, когда у него были хорошие партнеры по звену, он чувствовал уверенность, а сейчас он пытается показывать свой уровень, но еще и масть не идет. Он перестал бросать и старается отдать пас. Раньше был Коварж, Зарипов, они понимали друг друга с полуслова. Нет звена лидера, а другие не подхватывают. Нужно новую команду делать», - цитирует Малкина «РИА Новости».

Напомним, Евгений Малкин является воспитанником «Металлурга». В составе клуба из Магнитогорска он выиграл серебряную и бронзовую медаль чемпионата России.

В завершившемся сезоне «Металлург» занял седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. В первом раунде плей-офф магнитогорцы проиграли серию «Барысу» со счетом 1-4.