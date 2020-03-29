КХЛ представила 10 лучших сейвов сезона 2019/20 (видео)

КХЛ опубликовала 10 лучших сейвов сезона 2019/20.
Лучшее спасение совершил голкипер «Амура» Евгений Аликин в матче регулярного чемпионата против «Витязя». Второе место занял Александр Трушков из «Адмирала», третье - Адам Рейдеборн из «Ак Барса».
Примечательно, что в десятку вошли два полевых игрока. Защитник «Куньлунь Ред Стар» Райан Спроул и форвард рижского «Динамо» Колтон Гиллис заняли четвертое и десятое места соответственно.
Напомним, победителем регулярного чемпионата КХЛ стал московский ЦСКА, а розыгрыш плей-офф был завершен после первого раунда из-за коронавируса.
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