КХЛ представила 10 лучших сейвов сезона 2019/20 (видео) Сезон КХЛ завершен досрочно из-за коронавируса.

КХЛ опубликовала 10 лучших сейвов сезона 2019/20.

Лучшее спасение совершил голкипер «Амура» Евгений Аликин в матче регулярного чемпионата против «Витязя». Второе место занял Александр Трушков из «Адмирала», третье - Адам Рейдеборн из «Ак Барса».

Примечательно, что в десятку вошли два полевых игрока. Защитник «Куньлунь Ред Стар» Райан Спроул и форвард рижского «Динамо» Колтон Гиллис заняли четвертое и десятое места соответственно.

Напомним, победителем регулярного чемпионата КХЛ стал московский ЦСКА, а розыгрыш плей-офф был завершен после первого раунда из-за коронавируса.