«Металлург» может подписать Песонена Действующий чемпион мира по хоккею готов перебраться в Магнитогорск в следующем сезоне.

Форвард «Лангнау» Харри Песонен может продолжить свою карьеру в КХЛ. Он близок к подписанию контракта с «Металлургом».

Об этом сообщает Le Matin, напоминая, что Песонен является чемпионом мира 2019-го года, а также двукратным чемпионом Финляндии.

В прошедшем чемпионате Швейцарии Песонен забросил 18 шайб и сделал 24 результативные передачи в 48 матчах регулярного чемпионата.