«Металлург» может подписать Песонена - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
29 марта 2020 12:58ХоккейТрофименко Кирилл

«Металлург» может подписать Песонена

Действующий чемпион мира по хоккею готов перебраться в Магнитогорск в следующем сезоне.

Форвард «Лангнау» Харри Песонен может продолжить свою карьеру в КХЛ. Он близок к подписанию контракта с «Металлургом».

Об этом сообщает Le Matin, напоминая, что Песонен является чемпионом мира 2019-го года, а также двукратным чемпионом Финляндии.

В прошедшем чемпионате Швейцарии Песонен забросил 18 шайб и сделал 24 результативные передачи в 48 матчах регулярного чемпионата.

Драфт НХЛ перенесен. На очереди отмена сезона? «Оттава» продолжает охоту за Зубом, Романов собрался в «Монреаль», Уфа прощается с Умарком, а Бэкстрем катит бочки на Овечкина. «Советский спорт» продолжает следить за хоккейными новостями. 26.03.2020 09:00 Хоккей Федоровский Александр
Фанатов Загитовой и Медведевой вирус не испугал. Обзор событий недели Чемпионат мира в Монреале отменен, международный сезон завершен. Однако на катках России жизнь идет своим чередом, соревнования и шоу продолжаются. 16.03.2020 17:00 Фигурное катание Тигай Лев
Александр Тихонов: Губерниев – талантливый парень, но свой талант использовал неправильно Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов – о неудачах российских биатлонистов, Александре Логинове и окончании «войны» с Дмитрием Губерниевым. 11.03.2020 20:00 Биатлон Волохов Юрий
Мозякину предложили 40 миллионов. Он просил 60 Сергей Мозякин покидает «Металлург»? Капитана «сталеваров» не устраивает финансовая сторона предложенного клубом нового контракта. «Советскому спорту» стали известны детали переговоров. 26.03.2020 08:00 Хоккей Домрачев Владислав
Забит не выступит на турнире UFC 249, Волков подерется в Канаде, а у Мирзаева двойной перелом Расул Мирзаев получил двойной перелом челюсти, а кубинец Йоэль Ромеро заявил, что лучше всего учиться борьбе в Дагестане. 09.03.2020 09:00 ММА Ващенко Сергей
Сергей Шахрай: Талант Валиевой требует бережного отношения, у нее уже было два перелома Наш обозреватель Сергей Шахрай – о победе Камилы Валиевой на юношеском чемпионате мира по фигурному катанию 08.03.2020 14:00 Фигурное катание Волохов Юрий
Пике и Рамос, не выходя из дома, объединились ради победы над коронавирусом Ла Лига провела благотворительный музыкальный фестиваль с участием звезд футбола и самых популярных музыкантов испаноязычного мира от Мадрида до Медельина. 29.03.2020 11:45 Футбол Зибрак Артем
Областной начальник в Канаде сказал «нет» Щербаковой, Косторной и Трусовой. ЧМ-2020 отменен Власти провинции Квебек отменили чемпионат мира, который должен был пройти в Монреале с 18 по 21 марта. Причина все та же – эпидемия коронавируса. 12.03.2020 00:15 Фигурное катание Тигай Лев
Кубок Гагарина попал в ЧП КХЛ оставила попытки возобновить сезон и официально объявила о его завершении 25.03.2020 17:00 Хоккей Кузнецов Дмитрий
Экс-врач «Спартака»: После тяжелой формы коронавируса вернуться в спорт почти нереально (видео) Экс-врач «Спартака»: После тяжелой формы коронавируса вернуться в спорт почти нереально 29.03.2020 09:00 Футбол Григорьевская Юлия
Новости
13:19 Футбол Английский арбитр Тэйлор стал волонтером на период борьбы с коронавирусом
13:13 Футбол «ПСЖ» может приобрести 17-летнего игрока «Атлетико»
13:04 Футбол Министр спорта Италии: Возобновление сезона 3 мая нереально
12:58 Хоккей «Металлург» может подписать Песонена
12:52 Хоккей КХЛ представила 10 лучших сейвов сезона 2019/20 (видео)
12:38 Футбол «Займитесь собой, семьей и самодисциплиной». Черчесов обратился к болельщикам (видео)
12:35 Футбол «Барселона» готова продать Брейтуэйта
12:20 Хоккей Шайба нападающего «Адмирала» Коростелева признана лучшей в сезоне 2019/20 (видео)
12:18 Фигурное катание Фигуристка Трусова эвакуирована из Египта и уходит на карантин
12:08 Хоккей Отец Малкина: В «Металлурге» не тот подбор игроков. Нужно новую команду строить
11:48 Баскетбол Источник: «Химкам» могут присвоить звание чемпиона России
11:43 Футбол Футболисты «Рубина» будут тренироваться в индивидуальном режиме
11:34 Футбол Английские клубы нацелились на игрока «Лилля»
11:25 Футбол «Мы соскучились по живому общению». «Динамо» проведет онлайн-встречу с болельщиками
11:10 Футбол СМИ: «Реал» не планирует сокращать зарплаты из-за коронавируса
11:09 Футбол Навас потратил 200 тысяч долларов на возвращение в Коста-Рику
10:57 Футбол Карл-Хайнц Румменигге: Думаю, Гетце мог бы перейти в клуб вроде «Эвертона» или «Вест Хэма»
10:53 Футбол «Рома» планирует купить Диего Косту
10:42 Футбол «Интер» передумал покупать Видаля
10:32 Футбол «Челси» может подписать Доннарумму
"Роснефть" прекратит свою деятельность в Венесуэле
Закрыто на карантин. Как тюменский бизнес переживает коронавирус
За сутки в России зарегистрировали 270 новых случаев коронавируса
Трамваи перестали ходить в Новочеркасске из-за коронавируса
Всероссийский фестиваль студенческих театров пройдет в Таганроге
Где зарядиться рок-н-роллом? В Москве проходят чемпионат и первенство мира
«Я проплакала весь фильм». В Москве прошла премьера картины про Льва Яшина
Колосков: WADA не сможет отстранить Россию от футбольных турниров
Олимпийский чемпион по прыжкам в воду Илья Захаров завершит карьеру
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика